IFMS vai contratar Engenheiro Civil para trabalhar em Aquidauana

O campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul em Aquidauana (IFMS) processo seletivo para a contratação de Engenheiro Civil para atuar na disciplina de “Edificações”. De acordo com as informações do edital divulgado pelo IFMS, as inscrições podem ser feitas pela Central de Seleção, com taxa no valor de R$ 30. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de julho e o pagamento da guia para confirmar a participação poderá ser paga até o dia 31 de julho, em qualquer agência do Banco do Brasil.

Ainda conforme o edital, a prova escrita e a verificação de Títulos serão realizadas no dia 5 de agosto, a partir 8h30. Estas etapas devem ser cumpridas no campus onde o inscrito pretende trabalhar, no caso da vaga para Engenheiro Civil, o campus de Aquidauana fica na rua José Tadao Arima, 222 – vila Ycaraí. O candidato selecionado vai cumprir carga hora de 40 horas semanais.

No caso das funções com carga de até 40 horas, a remuneração total do contratado pode variar de R$ 3.575,22 até R$ 6,155.61 – o valor inclui a remuneração básica mais os benefícios, mas o valor final variar de acordo com a titulação do selecionado. Neste caso, a remuneração mais baixa se refere ao candidato que possui apenas a graduação de nível superior e a mais alta a aquele que tem doutorado. Todos os detalhes do processo seletivo podem ser conferidos por meio do link.