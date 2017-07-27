Prefeitura deu início a entrega de cobertores nas aldeias indígenas

Dando continuidade a entrega de cobertores para a população carente, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social esteve, nas aldeias Bananal, Lagoinha, Morrinho, Água Branca e Ibirussu promovendo a distribuição de mais 770 peças para a população indígena. Já nesta quinta-feira (27), a as aldeias Limão Verde, Córrego Seco e Buriti recebem as doações.

Ontem, a entrega foi conduzida pelo secretário de Assistência Social Marcos Chaves, na ausência do Prefeito Odilon que cumpria agenda na área urbana com o Deputado Federal Mandetta.

Parte destes cobertores foram adquiridos pelo Governo Municipal com recursos próprios, e outra parte provém da Campanha do Agasalho de 2017, promovida na cidade com diversas parcerias entre instituições públicas e privadas, civis e militares, e também da campanha Aqueça uma Vida encabeçada pela primeira-dama de MS, Fatima Azambuja.

A Legião da Boa Vontade (LBV) também está doando 200 cobertores para atender a população indígena. Ao todo, 3.550 cobertores serão distribuídos nesta grande ação.