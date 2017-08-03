Mulher de 49 anos é picada por cobra no distrito de Taunay

Uma mulher de 49 anos teve de ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de ser picada por uma cobra no distrito de Taunay, em Aquidauana, noite desta quarta-feira (2). A moradora da Aldeia Morrinho foi picada no pé direito e, quando os Bombeiros chegaram, por volta das 20h30, ela reclamava de dores.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a vítima fez um “torniquete” abaixo do joelho e estava com a erguida sobre um banco, no momento em que as equipes chegaram. O pé apresentava duas perfurações pequenas na parte lateral. Ela foi atendida pela Equipe de Resgate e encaminhada ao PS Municipal de Aquidauana.