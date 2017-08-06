Homem agride mulher após ser impedido de frequentar a casa dela

Aquidauana
Confusão aconteceu em um bar no Bairro Alto; autor está foragido
Mulher de 46 anos procurou a Polícia Civil na noite de sábado para denunciar que foi vítima de violência doméstica. Ela levou um tapa na boca que causou ferimento depois de dizer para o autor, de 43 anos, que não o queria em sua residência.
Conforme apurado, os dois bebiam juntos em um bar no Bairro Alto quando tudo aconteceu. No seu direito, a mulher disse não ao homem que, por sua vez, reagiu agredindo-a. Em seguida, ele fugiu. Ainda segundo a vítima, esta não é o primeira que ele age de forma violenta.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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