Homem agride mulher após ser impedido de frequentar a casa dela

Mulher de 46 anos procurou a Polícia Civil na noite de sábado para denunciar que foi vítima de violência doméstica. Ela levou um tapa na boca que causou ferimento depois de dizer para o autor, de 43 anos, que não o queria em sua residência.



Conforme apurado, os dois bebiam juntos em um bar no Bairro Alto quando tudo aconteceu. No seu direito, a mulher disse não ao homem que, por sua vez, reagiu agredindo-a. Em seguida, ele fugiu. Ainda segundo a vítima, esta não é o primeira que ele age de forma violenta.