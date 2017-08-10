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Assim como Aquidauana, Coxim acerta detalhes finais para Rally dos Sertões

Prova, que termina em Bonito, deve movimentar mais de R$ 5 milhões na economia de MS

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/08/2017 às 15:49

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Pelo menos cinco mil pessoas devem curtir a passagem do Rally dos Sertões em Coxim – uma das maiores competições de cross country do mundo que chega a cidade no dia 24 de agosto. Técnicos da prefeitura orientam empresários da rede hoteleira, setor de alimentação, farmácias e auto peças para se programarem para atender a essa demanda especial de turistas que passará pelo município. Em Aquidauana, a organização já definiu rotas de acesso e pontos da área de box. A expectativa é de que a prova traga 2.500 pessoas.

Na terça-feira (8), que reunião realizada no Sebrae Regional Norte, a Prefeitura de Coxim apresentou o plano de trabalho para receber o Rally dos Sertões no município. Aproximadamente 50 pessoas participaram da dinâmica do plano de trabalho apresentado. Ficou definido que os competidores do evento esportivo chegarão pela BR-163, entrando na avenida Virginia Ferreira, fazendo conversão de retorno no cruzamento com a rua Coronel Mariano (em frente à conveniência do Xuxa) e retomam a avenida, cruzando a BR-163, tomando a MS-223 e entrando para a sede campeira do CTG Sentinela do Pantanal, onde será a área de boxes das equipes competidoras.

A previsão de início de chegada dos competidores é a partir das 14h. Eles passarão por um pórtico onde haverá um animador com DJ e a imprensa credenciada que acompanha a caravana do Rally dos Sertões até as 20h. Ao longo da avenida o público poderá assistir a chegada dos veículos.

Na Campeira, o acesso ao público será liberado das 14h às 22h para que a população possa visitar os boxes e conhecer os veículos da maior competição off-road do Brasil. Haverá praça de alimentação, apresentações culturais e estandes de expositores locais e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Aquidauana


A Comissão Municipal de Organização do Rally dos Sertões espera que a caravana da competição traga 2.500 pessoas para Aquidauana. Dentre os pontos relevantes abordados pela comissão de organização, estão a instalação e infraestrutura da área de box para pilotos, a ser montada na Avenida Pantaneta, o suporte de fornecimento de energia e água para os motorhomes, carretas e carros da competição. 


Todo esse público da caravana irá pernoitar em Aquidauana, de 25 para 26 agosto. O local de concentração dos competidores e suas equipes de apoio será a Avenida Pantaneta, além do clube Arpa e demais locais em definição.  Outro ponto discutido na reunião é a sinalização viária específica para as equipes de apoio e para os competidores do Rally dos Sertões. 


Para isso, a prefeitura providencia a sinalização com faixas, cavaletes e banners para orientar os visitantes sobre como chegar ao local de concentração do evento, a Avenida Pantaneta. De acordo com a croqui de trânsito do Rally dos Sertões, os competidores entrarão na cidade de Aquidauana pela MS-419 e as equipes de apoio pela BR-262, seguindo pela Rua Teodoro Rondon, no dia 25 de agosto. Após o pernoite, no dia 26 todos seguem para Bonito, onde a competição será encerrada.

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