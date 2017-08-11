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Aquidauana

Moradores e autoridades prestigiam cerimônia de abertura da 50ª EXPOAQUI

Edição de 50 anos da feira segue nesta sexta-feira com palestras, leilão e show da dupla Alex e Yvan

Flavio Brito

Publicado em 11/08/2017 às 10:31

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A diretoria do Sindicato Rural de Aquidauana realizou na noite desta quinta-feira (10) a cerimônia oficial de abertura da 50ª EXPOAQUI. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, políticos, representantes do agronegócio e membros da sociedade aquidauanense. O presidente do sindicato, Frederico Stella foi i anfitrião da noite que contou com a presença, do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, do prefeito de Anastácio, Nildo Alves de Albres, dos deputados estaduais Felipe Orro (PSDB) e Beto Pereira (PSDB), do secretário de Estado de Gestão, Eduardo Riedel, do diretor-tesoureiro do Sistema Famasul Luis Alberto Moraes Novaes, além de toda a equipe e o presidente do Sicredi Pantanal, Emerson Perosa.

Frederico Stella agradeceu aos parceiros que tornaram a realização da edição de 50 anos da EXPOAQUI, ressaltando a importância da feira e de Aquidauana para o agronegócio nacional. A cerimônia também contou com a presença da comandante do Corpo de Bombeiros em Aquidauana, major Geisa Maria Romero Rodrigues, do comandante do 7º Batalhão PM, tenente-coronel Airton Leonel Praeiro, do delegado regional da Polícia Civil em Aquidauana, Evandro Luiz Banheti Corredatoe do comandante do 9º BE Cmb, Fábio Batista Bogoni.

Na arena de rodeio, os peões pediram a proteção de Deus para iniciar mais uma etapa a Divisão de Acesso da PRB Brasil, que é a maior responsável por revelar atletas que querem uma chance de iniciar a carreira na montaria em touros. Uma apresentação foi preparada na arena para dar aos expectadores o gostinho das emoções da montaria. O padre Thiago Palmeira também fez uma benção durante a cerimônia, intercedendo pelo sucesso da feira e de todas as famílias de Aquidauana que vão participar da festa. 

Nesta sexta-feira (11), a programação segue com uma série de palestras, a realização do Leilão Neloaqui e a programação da Agraer. Os peões voltam a arena para mais um dia de competição do Rodeio PBR. A animação fica por conta da dupla Alex e Yvan. 

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