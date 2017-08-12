Parque da Lagoa Comprida recebe sábado esportivo

Hoje (12), o Parque Municipal da Lagoa Cumprida recebe o início do Circuito de Vôlei de Areia. O dia dedicado aos esportes segue com uma competição de mountain bike e de canoagem em velocidade. Os eventos têm início marcado para as 8h.

O domingo (13) será dia de agradecer, com uma missa de “Ação de Graças”, marcada para as 19h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição.

As festividades seguem até a passagem dos pilotos do 25º Rally dos Sertões, que chegam ao município no dia 25 de agosto. A festa para receber as equipes será montada na avenida Pantaneta. Depois os competidores seguem para Bonito (MS), que foi definido como linha de chegada.

No dia 15 de agosto, a rua 7 de Setembro recebe o tradicional Desfile Cívico, Militar e Escolar, reunindo entidades, escolas e as forças de segurança. Às 18h, no dia do aniversário da cidade, a rua Bichara Salamene, no Centro de Aquidauana, recebe o show da Banda Lilás, no palco que será montado em frente à Esplanada Ferroviária. O evento brinda os moradores com muita música durante a realização da já tradicional Feira da Estação, que ocorre no mesmo local.