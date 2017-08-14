Dupla é presa após causar desordem e agredir seguranças da Expoaqui

Aquidauana
Na delegacia, jovens ofenderam e ameaçaram as vítimas
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu no início da madrugada de hoje, dois rapazes por lesão corporal. A dupla, de 24 e 22 anos, agrediu seguranças da Expoaqui 50 anos após ser abordada por provocar desordem no recinto. Na delegacia, proferiram diversas ameaças e prometeram vingança contra as vítimas por causa da denúncia.
Conforme apurado, a PM foi acionada para comparecer ao Parque de Exposições Rurais, em razão da atitude dos brigões. No local, a polícia constatou que os seguranças apresentavam lesões resultantes das agressões sofridas pelos baderneiros. Por este motivo, os rapazes foram detidos e encaminhados à Polícia Civil.
Na delegacia, enquanto o boletim de ocorrência era registrado, os autores diziam palavras de baixo calão, afirmando que sabiam onde os seguranças moravam e que aquilo "não ia ficar assim". Foi relatado no registro que os dois autores ainda apresentavam vermelhidão no pescoço, em face das técnicas de imobilização dos seguranças.
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