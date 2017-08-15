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Prefeito de Aquidauana pede diferenciação tributária para atrair indústrias

Odilon Ribeiro afirmou em almoço com o governador do Estado que incentivos fiscais têm de ser articulados com a Assembleia

Flavio Brito

Publicado em 15/08/2017 às 14:28

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No dia do Aniversário de Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro aproveitou a presença do governador Reinaldo Azambuja para pedir a implantação de uma política de concessão de incentivos fiscais na região para a atração de indústrias que podem garantir a geração de empregos. Entre os fatores que dificultam a atração desses empreendimentos, o chefe do Executivo municipal citou a localização geográfica – que coloca Aquidauana “longe dos grandes centros consumidores do país”.

Para Odilon, a “diferenciação tributária” será capaz de trazer competitividade à região, permitindo igualdade de condições produtivas como as que já são vistas em municípios como Três Lagoas e Paranaíba.  “Vamos aproveitar aqui e dar uma cutucada na Assembleia, junto com o Felipe Orro que é nosso parceiro. Aquidauana, Nioaque, Dois Irmãos, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Miranda, nós precisamos estudar uma diferenciação tributária a nível de Estado, para essa região pantaneira e sudoeste”, citou Odilon, mencionando municípios que também sofrem com queda nas receitas e perda da capacidade de investimento nos últimos anos.  

O prefeito Odilon Ribeiro disse que a elaboração dessa política de incentivos fiscais tem de ser articulada entre a equipe econômica do Governo do Estado e os representantes da região na Assembleia Legislativa, pedindo ajuda também para o deputado estadual Beto Pereira, que esteve no município para as festividades do aniversário de 125 anos. “Nós precisamos, governador, do seu olhar atento para o interior, de uma diferenciação de imposto para atrair as indústrias e os empregos”. 

“É quase um pedido de clemência”, finalizou o prefeito durante o almoço realizado na Arpa – Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana. Entre as agendas cumpridas pelo governador na cidade foi realizada a entrega da primeira fase das obras de saneamento, pavimentação e drenagem na vila Eliane. 

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