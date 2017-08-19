Com previsão de chuva, moradores temem por acesso a Cipolândia

A chuva voltou a cair na região e os moradores de Cipolândia temem os efeitos para o desvio que foi feito para uma das pontes que dá acesso a localidade. A travessia é a primeira para quem sai do distrito e vem para a cidade de Aquidauana. Imagens feitas pelos próprios moradores mostram a lama deixada pela passagem dos carros após a chuva.

Com um grande número de propriedades rurais na região, o acesso é usado por veículos mais pesado, sendo ainda maior o risco de ficar atolado. Algumas fotos foram enviadas pelo proprietário da fazenda Morada do Sol, Marcelo Brito, 69 anos. “Isso porque nem choveu muito”, se referindo a situação da estrada e a possibilidade de mais chuva para os próximos dias.

O morador disse, em mensagem enviada para a equipe de reportagem de O Pantaneiro que a população espera pelo conserto da ponte há pelo menos um mês. Caso a previsão do tempo se confirme, a situação pode mesmo piorar.



De acordo com as informações do serviço de meteorologia Climatempo, a previsão é de chuva para Aquidauana neste domingo (20), durante o dia todo e a noite. As chance são de 90%, com pelo menos 5 mm de chuva. Os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C.