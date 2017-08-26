Funcionário do Samu tem moto furtada durante expediente de trabalho

Homem de 39 anos que trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto da moto ocorrido na madrugada deste sábado, no local de trabalho.



A vítima relatou que ficou a noite toda no atendimento e deixou a moto no estacionamento do hospital da cidade, no Bairro Guanandy, travada. No início desta manhã, ao deixar o plantão, percebeu que o veículo havia desaparecido.