Funcionário do Samu tem moto furtada durante expediente de trabalho

Aquidauana
Veículo foi levado do estacionamento do hospital
Homem de 39 anos que trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto da moto ocorrido na madrugada deste sábado, no local de trabalho.
A vítima relatou que ficou a noite toda no atendimento e deixou a moto no estacionamento do hospital da cidade, no Bairro Guanandy, travada. No início desta manhã, ao deixar o plantão, percebeu que o veículo havia desaparecido.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS