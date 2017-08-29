Adolescente de 15 anos é atropelado na rua Duque de Caxias

Um jovem de 15 anos foi atropelado no fim da tarde desta segunda-feira (28), na rua Duque de Caxias, no final da vila Militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz estava de bicicleta. Com a força do impacto, o jovem foi lançado sobre o capô e bateu a cabeça no para-brisa do carro.



Com a força da batida o vidro chegou a estilhaçado. Quando a equipe de resgate chegou, o adolescente estava sentado no chão e reclamava de dores de cabeça. Ele foi levado para o Hospital Regional.