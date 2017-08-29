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Aquidauana

Liga do Bem e McDonald’s realizam ação para crianças no sábado

Heróis da Liga vão visitar crianças do bairro Nova Aquidauana e do distrito de Camisão

Flavio Brito

Publicado em 29/08/2017 às 16:36

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As crianças de Aquidauana vão receber uma edição especial do “McDia Feliz” no dia 3 de setembro. A Liga do Bem inicia a visita no distrito de Camisão, no salão Paroquial. Serão horas de festa e muita alegria. Os pequenos vão poder conhecer heróis como o Super-Homem, Robin e o Homem Aranha. Depois da diversão com as crianças em Camisão, será a vez da Nova Aquidauana receber os super-heróis da Liga. 

De acordo com os organizadores, as atividades começam por volta das 17h na Nova Aquidauana. “Nós somos um grupo voluntário, que se veste de super-heróis e personagens, e vamos em hospitais, asilos, abrigos e comunidades carentes levando amor, carinho e atenção”, explicam os membros do grupo, que desenvolve as ações desde 2013. 

As atividades em Aquidauana são uma realização da Liga do Bem e do McDonald’s, com o apoio do deputado estadual Felipe Orro, da rádio Difusora de Aquidauana e do site jornal O Pantaneiro. A expectativa é a da participação de 100 crianças em Camisão e mais 900 no bairro no Nova Aquidauana.

Os heróis da Liga do Bem levam alegria e muita música para as crianças, com uma música especial do grupo que acabou sendo transformada em um clipe do grupo. As ações são voltadas para os pequenos. 

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