Cadelinha da raça Shih Tizu é encontrada na prainha de Anastácio

Uma cadelinha da raça Shih Tizu foi encontrada hoje (30), por volta das 8h, na prainha de Anastácio. De acordo com nossa leitora Rosania Antunes, ela parece ser cega.

O animalzinho parece ter se pedido de caso, por tem um laço na cabeça e as condições físicas indicam que ela é muito bem tratada. A Rosania garantiu que só entrega para quem comprovar ser o dono.

Quem estiver procurando por uma fêmea da raça Shih Tzu pode entrar em contato pelo celular (67) 99829-2602.