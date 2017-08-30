Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:25

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Mulher morre depois de bater moto em patrola na estrada boiadeira

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e teve parada cardíaca

Renan Nucci

Publicado em 30/08/2017 às 16:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1504124400
1504124403
1504124405
1504124397

Mulher identificada como Valdeci Bispo dos Santos,  de 44 anos, morreu após acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira, na região da estrada boiadeira, em Aquidauana. A vítima estava em uma moto que bateu contra uma patrola que realizava trabalhos de manutenção na via.


Conforme relatado pelo motorista do maquinário, ele disse que já estava terminando os serviços e dava ré no veículo, quando ouviu o som de uma batida. Ao verificar o que havia ocorrido, encontrou Valdeci caída ao lado da moto. Ele disse que não percebeu a aproximação dela.


A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro, mas teve parada cardirrespiratória e morreu. O motorista foi ouvido pela Polícia Militar e deve responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Leia Também

• Mulher morta em acidente era cuidadora de idoso e comerciante

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo