Mulher morre depois de bater moto em patrola na estrada boiadeira

Aquidauana
Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e teve parada cardíaca
Mulher identificada como Valdeci Bispo dos Santos, de 44 anos, morreu após acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira, na região da estrada boiadeira, em Aquidauana. A vítima estava em uma moto que bateu contra uma patrola que realizava trabalhos de manutenção na via.
Conforme relatado pelo motorista do maquinário, ele disse que já estava terminando os serviços e dava ré no veículo, quando ouviu o som de uma batida. Ao verificar o que havia ocorrido, encontrou Valdeci caída ao lado da moto. Ele disse que não percebeu a aproximação dela.
A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro, mas teve parada cardirrespiratória e morreu. O motorista foi ouvido pela Polícia Militar e deve responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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