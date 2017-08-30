Mulher morta em acidente era cuidadora de idoso e comerciante

Valdeci Bispo dos Santos, de 44 anos, que morreu após um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (30), na região da estrada boiadeira, em Aquidauana, tinha ido ajudar o marido e o filho. Os dois estavam em um ponto do rio Aquidauana cuidando de um barco. A família planeja ampliar os negócios abrindo uma peixaria. A moto que estava sendo usada pelo marido e um dos três filhos de Valdeci estragou.

A comerciante, que também trabalhava como cuidadora de idosos há sete anos, ficou incumbida de levar o veículo com defeito de volta para casa. O marido e o filho de Valdeci trocaram de moto com ela e fariam um outro serviço. A mulher voltava do ponto onde havia encontrado os membros da família pela estrada boiadeira, onde bateu na patrola e acabou morrendo.

Diferente das primeiras informações obtidas pela reportagem, ela não teve uma parada cardiorrespiratória. A vítima teve múltiplas fraturas, incluindo uma no pescoço e na clavícula. Ela chegou sem vida ao hospital da cidade.



Valdeci e o marido tinham um comércio na rua Teodoro Rondon, Centro de Aquidauana. Os dois vendiam caldo de cana e salgados. Ela trabalhava como cuidadora de idosos das 15h às 19h. O acidente aconteceu por volta das 14h. Ela não tinha carteira de habilitação.