Praça da Esplanada Ferroviária de Aquidauana será revitalizada pela UEMS

Aquidauana
Parceria firmada com a Fundact vai permitir o trabalho dos alunos do curso de Engenharia Florestal na recuperação do Espaço
A praça da Esplanada Ferroviária de Aquidauana será revitalizada por meio de uma parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o projeto-piloto, que será realizado com os alunos do curso de Engenharia Florestal, poderá ser levado para outras áreas da cidade. De acordo com o professor Antônio Corrêa Filho, a praça da Esplanada será transformada, incluindo a arborização, iluminação e ornamentação com outras plantas e flores.
“O projeto vai fazer a revitalização e o resgate da história deste lugar, que é um ambiente com uma grande concentração e trânsito de pessoas”, explicou o professor, acrescentando que a arborização em Aquidauana tem uma grande concentração da espécie oiti, predominando o verde. A ideia é trazer novas cores.
Entre as espécies citadas pelo professor estão os ipês amarelos, as piúvas e suas flores de cor roxa e o louro-pardo, com flor miúda e branca – comuns no caminho que leva até o campus da UEMS de Aquidauana. Segundo ele, estas espécies comuns nas áreas rurais podem ser trazidas para o meio urbano.
Depois de conhecer os detalhes da área, na manhã desta quarta-feira (30), os alunos agora vão elaborar o projeto em perspectiva 3D, o que vai dar a ideia do resultado final e nortear o trabalho de arborização.
“É de extrema importância esta parceria maravilhosa com a UEMS, com esse projeto-piloto que pode ser lavado para outras áreas da cidade. E que nós temos a participação dos alunos”, reforçou o chefe de gabinete da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact), Clóvis Pacheco.
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