Aquidauana registra três acidentes de trânsito em quatro horas

A tarde de quinta-feira (31) foi marcada por série de acidentes em Aquidauana. Depois de registrar os acidentes que aconteceram em frente ao campus da UFMS e outro próximo IFMS, mais uma batida entre carro e moto foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no bairro Santa Terezinha, por volta das 17h30. Aquidauana registrou três acidentes em quatro horas. O primeiro acidente na tarde de ontem foi registrado por volta das 13h30.

O motorista seguia pela rua Cláudio Fernando Stella e fez a conversão para entrar na travessa Ana Mi de Morais. Ele não percebeu a aproximação do motociclista. O condutor da moto se assustou e caiu. O rapaz chegou a ser atingido pelo carro. Com escoriações, o jovem foi levado para o hospital.