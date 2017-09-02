Mesmo atingido por tiro, homem que ameaça matar mulher avança contra PM

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem um homem de 32 anos que arrombou a porta de casa e tentou matar a mulher, ameaçando-a com uma faca no pescoço. Ele não se controlou nem mesmo quando os policiais chegaram e, mesmo depois de ser baleado na perna com munição de impacto, não obedeceu e tentou atacar também a guarnição. Lá havia crianças que ficaram bastante assustadas.



O nome do autor não será divulgado para que haja a identificação indireta das vítimas. Conforme relatado no boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 21h15, no Bairro Nova Aquidauana. A moradora, de 26 anos, disse que o marido chegou em casa e arrombou a porta, indo na direção dela e passando a agredi-la. Em seguida, a ameaçou com uma faca e depois trancou os sobrinhos pequenos no quarto.



Assustada, a mulher acionou a PM. Quando os militares chegaram, o homem estava na cozinha e foi dada ordem para que colocasse as mãos na cabeça. Entretanto, ele não obedeceu e foi armado na direção dos policiais. Um deles efetuou tiro de calibre 12 com munição de impacto, na intenção de cessar a agressão. Mas nem isso foi o suficiente e o autor continuou a tentar ferir os policiais, até que acabou contido. Foi preciso uso de algemas e três PMs para segurá-lo e encaminhá-lo à delegacia.