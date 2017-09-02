Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:28

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Mesmo atingido por tiro, homem que ameaça matar mulher avança contra PM

Autor arrombou porta da casa e precisou de algemas e três policiais para ser contido

Renan Nucci

Publicado em 02/09/2017 às 08:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem um homem de 32 anos que arrombou a porta de casa e tentou matar a mulher, ameaçando-a com uma faca no pescoço. Ele não se controlou nem mesmo quando os policiais chegaram e, mesmo depois de ser baleado na perna com munição de impacto, não obedeceu e tentou atacar também a guarnição. Lá havia crianças que ficaram bastante assustadas.


O nome do autor não será divulgado para que haja a identificação indireta das vítimas. Conforme relatado no boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 21h15, no Bairro Nova Aquidauana. A moradora, de 26 anos, disse que o marido chegou em casa e arrombou a porta, indo na direção dela e passando a agredi-la. Em seguida, a ameaçou com uma faca e depois trancou os sobrinhos pequenos no quarto.


Assustada, a mulher acionou a PM. Quando os militares chegaram, o homem estava na cozinha e foi dada ordem para que colocasse as mãos na cabeça. Entretanto, ele não obedeceu e foi armado na direção dos policiais. Um deles efetuou tiro de calibre 12 com munição de impacto, na intenção de cessar a agressão. Mas nem isso foi o suficiente e o autor continuou a tentar ferir os policiais, até que acabou contido. Foi preciso uso de algemas e três PMs para segurá-lo e encaminhá-lo à delegacia.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo