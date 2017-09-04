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Governo abre inscrições para contratação de temporários que vão atuar no Instituto de Identificação

Dentre as vagas, cinco delas são para Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 04/09/2017 às 17:01

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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Administração e Desburocratização (SAD), abre nesta segunda-feira (4.9) as inscrições para contratação de servidores temporários para o Instituto de Identificação Gonçalo Pereira. O edital do concurso foi publicado na página 2 da edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (1.9).

Com objetivo de ampliar o atendimento dos Postos de Identificação de todo Estado, estão disponibilizadas 40 vagas para 13 municípios: Campo Grande (24), Dourados (9), Aquidauana (5), Corumbá (5), Naviraí (5), Nova Andradina (5), Ponta Porã (8), Paranaíba (5), Três Lagoas (8), Jardim (5), Coxim (5), Fátima do Sul (5) e Costa Rica (5).

Os temporários contratados irão trabalhar por um período máximo de doze meses no Instituto de Identificação Gonçalo Pereira, e em seus postos de atendimento. Eles terão que administrar e executar as demandas técnico-administrativas, como lançar dados e informações em terminais de computador, preencher e conferir formulários, atender e encaminhar ligações, controlar a movimentação de pessoas na dependência da repartição pública, operar equipamentos de informática e sistemas governamentais.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o endereço eletrônico, preencher todos os itens do formulário de inscrição, imprimir, assinar e anexar a cópia dos documentos. Conforme o edital o formulário de inscrição preenchido e assinado e os documentos deverão ser colocados em envelope, sem timbre, lacrado e entregues no setor de Recursos Humanos da sede da Sejusp, localizada na avenida do Poeta, s/n, Bloco VI, Parque dos Poderes, CEP 79031-902, Campo Grande – MS, nos dias úteis das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Será possível também postar o documento pelos Correios, preferencialmente por Sedex via Correios, com A.R., para o endereço constante no item 3.3, desde que postados dentro do período das inscrições. O candidato deverá conferir a documentação, pois, após o envio do envelope, não poderá haver substituição, complementação ou inclusão de documentos.

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