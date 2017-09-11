Aberta Campanha Nacional de vacinação nas ESF's de Aquidauana

Foi aberta nesta segunda-feira, em todos os postos da Estratégia de Saúde da Família (ESF's) urbanas e rurais de Aquidauana, a Campanha Nacional de Multivacinação para atualização de Caderneta de Vacinação.



A finalidade desta campanha é atualizar a situação vacinal das crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é resgatar os não vacinados ou completar esquemas de vacinação, melhorando as coberturas vacinais, mantendo controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreviniveis.



Esta vacinação será de forma seletiva. A população deve comparecer ao posto de vacinação para que a caderneta seja avaliada e o esquema vacinal atualizado, de acordo com a situação encontrada. Dia 16, sábado, será o dia de Mobilização Nacional e todas as ESF's urbanas estarão abertas das 7 às 17 horas.