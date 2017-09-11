Dívida resulta em ameaça com arma de fogo e vira caso de polícia

Bairro Serraria
Idoso de 71 anos disse que daria um tiro no devedor
Desavença financeira entre dois homens moradores no Bairro Serraria terminou com boletim de ocorrência por ameaça, registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, na manhã desta segunda-feira.
A vítima, de 56 anos, denunciou que foi ameaçada com arma de fogo por causa de uma dívida contraída junto ao autor, de 71 anos. Os valores não foram divulgados, mas conforme registrado na ocorrência, o idoso disse que daria um tiro no homem caso não recebesse.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS