Dívida resulta em ameaça com arma de fogo e vira caso de polícia

Desavença financeira entre dois homens moradores no Bairro Serraria terminou com boletim de ocorrência por ameaça, registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, na manhã desta segunda-feira.



A vítima, de 56 anos, denunciou que foi ameaçada com arma de fogo por causa de uma dívida contraída junto ao autor, de 71 anos. Os valores não foram divulgados, mas conforme registrado na ocorrência, o idoso disse que daria um tiro no homem caso não recebesse.