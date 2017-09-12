Cenep oferece cursos para operação de máquinas pesadas em Aquidauana

A Cenep Cursos oferece à população de Aquidauana e região a possibilidade de capacitação profissional. Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, candidatos bem preparados têm maiores chances de sucesso na busca por vagas. Por esta razão, são ofertados cursos na área de operador de máquinas pesadas (para homens e mulheres) como escavadeira hidráulica, motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, caminhão munck, trator de pneu e empilhadeira.



As aulas teóricas serão entre os dias 19 e 22 de setembro (terça à sexta-feira), das 19 às 22 horas. As aulas práticas, acontecem em 23 ou 24 de setembro (sábado ou domingo), das 8 às 18 horas. Qualquer pessoa pode participar, basta ter 18 anos ou mais. Não exige-se grau de escolaridade, sendo necessário apenas ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Segundo o diretor de marketing da Cenep, Jhonata Borges, hoje em dia existe a necessidade de que as pessoas se profissionalizem. "Principalmente agora com exigência do Ministério do Trabalho, de que todo operador de máquinas pesadas precisa ter cerificado, às vezes os trabalhadores não encontram oportunidades de se qualificarem", disse.



"A Cenep Cursos então vem trazer para Aquidauana e região este beneficio que será de grande valia. O aluno recebe o certificado no local da aula prática e logo após o término do curso, fazemos encaminhamento imediato ao mercado de trabalho, enviando às empresas da região cópia da lista de alunos que se formaram em cada respectivo equipamento", completou.



Além disso, sempre nas cidades em que a Cenep atua, empresários de diversos setores são convidados para acompanhar as aulas práticas. Em muitos casos, alunos já saem empregados ao término do curso. Borges salienta ainda que foram disponibilizadas apenas oito vagas para cada equipamento.



Todos os participantes serão certificados pela Cenep – Centro de Educação Profissional LTDA, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº. 9394/96. A Cenep Curso realiza este trabalho através de diversas entidades em vários seguimentos em todo território nacional.



Inscrições



Interessados devem comparecer nesta quinta ou sexta-feira, dias 14 e 15, das 8 às 18 horas, na unidade da Prepara Cursos, que fica na Rua Estevão Alves Correa, 1056 - Centro. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones: (67) 3241-7317 ou (67) 9 9650-7052.



O aluno pagará no ato da inscrição R$ 100, referente a taxa de matrícula. Ele poderá fazer mais de um curso, desde que pague pelos mesmos. Para fazer a inscrição, é necessário levar qualquer documento pessoal e o valor da matrícula.





