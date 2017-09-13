Filhote de pinscher desaparece e dona oferece recompensa para quem encontrá-lo

Você viu o Bin?
Cãozinho atende pelo nome “Bin”
Um filhote de pinscher de apenas cinco meses sumiu da Loja Casa Branca no Centro de Aquidauana. A dona acredita que ele possa ter sido recolhido por alguém e oferece recompensa para quem encontrá-lo.
O cãozinho que atende pelo nome de “Bin”, tem a pelagem de cor marrom e sumiu por volta das 11h, nas imediações da Rua 7 de Setembro, próximo ao Banco Bradesco.
“Ele saiu na calçada da Casa Branca e pode ter ido até o Banco Bradesco na Rua 7 de Setembro. Acredito que tenha sido recolhido por alguém. Com certeza quem o abrigou não sabe quem são os seus donos”, disse a dona do filhote, Selma Suleiman.
Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro do filhote “Bin” entre em contato com a dona pelo telefone (067) 9 8432-0406.
Outro Caso
Money ficou desaparecido por 49 dias em Aquidauana e após divulgação no jornal O Pantaneiro foi devolvido ao dono.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS