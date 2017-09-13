Filhote de pinscher desaparece e dona oferece recompensa para quem encontrá-lo

Um filhote de pinscher de apenas cinco meses sumiu da Loja Casa Branca no Centro de Aquidauana. A dona acredita que ele possa ter sido recolhido por alguém e oferece recompensa para quem encontrá-lo.

O cãozinho que atende pelo nome de “Bin”, tem a pelagem de cor marrom e sumiu por volta das 11h, nas imediações da Rua 7 de Setembro, próximo ao Banco Bradesco.

“Ele saiu na calçada da Casa Branca e pode ter ido até o Banco Bradesco na Rua 7 de Setembro. Acredito que tenha sido recolhido por alguém. Com certeza quem o abrigou não sabe quem são os seus donos”, disse a dona do filhote, Selma Suleiman.

Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro do filhote “Bin” entre em contato com a dona pelo telefone (067) 9 8432-0406.

Outro Caso

Money ficou desaparecido por 49 dias em Aquidauana e após divulgação no jornal O Pantaneiro foi devolvido ao dono.