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Bairro Alto

Preso, homem diz que matou e roubou Antônio em acerto do tráfico de drogas

Crime foi registrado pela Polícia Civil como latrocínio; vítima não tinha dinheiro para pagar consumo de drogas

Renan Nucci

Publicado em 13/09/2017 às 16:01

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A Polícia Civil de Aquidauana prendeu na tarde desta quarta-feira, Jorge Bruno da Silva Morais, de 24 anos, conhecido como Jorjão, apontado como responsável pelo latrocínio - roubo seguido de morte - de Antônio Ferreira Almeida. O corpo da vítima foi encontrado em casa, nesta manhã, no Bairro Alto. De acordo com o delegado Éder Oliveira de Moraes, titular da 1ª Delegacia, o crime foi motivado por acerto de contas do tráfico de drogas.


O autor foi preso em uma residência na Rua Giovani Toscano de Brito, também no Bairro Alto, não muito distante da casa de Antônio. Informações repassadas por testemunhas auxiliaram os agentes do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) na rápida localização. O homem estava assistindo televisão, usando roupas roubadas de Antônio, quando foi abordado. Sem oferecer resistência, assumiu a autoria e deu detalhes sobre a circunstância dos fatos.

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Jorge, que tem passagens por furto e invasão de domicílio, relatou que o crime aconteceu na noite de segunda-feira. Por meio de amigos em comum, foi apresentado à Antônio e lhe ofereceu drogas para consumo. Ambos foram para o imóvel da vítima. Antônio teria consumido certa quantidade de cocaína, mas disse que não tinha dinheiro para pagar. Jorge não gostou da situação e entrou em luta corporal com ele, afisxiando-o com as mãos.


Ao ver que o homem estava inconsciente, Jorge parou a agressão e tentou acordá-lo, mas não conseguiu. Por isso, pegou o cartão bancário da vítima e fugiu. Ele foi ao banco e sacou R$ 42, movimentação flagrada por câmeras de segurança da agência. Segundo o delegado Éder, apesar das alegações de que Antônio tenha morrido por overdose, Jorge vai responder por latrocínio. O corpo será submetido a exames para comprovar as causas da morte.


Os fatos


Antônio foi encontrado morto nesta quarta-feira (13), por sua sobrinha. A familiar procurava pela vítima após reconhecer o cartão de banco no nome do tio em publicação do Facebook. Conforme apurado pela reportagem, o cartão foi encontrado próximo a igreja Peniel, em um terreno baldio. O morador fez uma publicação do achado no Facebook e o nome do tio foi reconhecido por uma sobrinha.


A familiar teria entrado em contato com o dono da publicação, mas foi informada que o objeto só seria entregue ao responsável, já que o cartão possuía até senha.Imediatamente, a sobrinha foi até a casa do tio e encontrou o portão cadeado para o lado de fora. 


Suspeitando de um forte odor ao redor da residência, a mulher pediu ajuda de um vizinho para arrombar a porta. A vítima foi achada morta na cama, bastante inchada. Próximo ao corpo foi encontrado um canivete e documentos pessoais espalhados.

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