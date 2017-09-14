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Aquidauana e região no novo Mapa do Turismo Brasileiro

O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério do Turismo

Renan Nucci

Publicado em 14/09/2017 às 14:44

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O mapa do turismo do Mato Grosso do Sul passa a contar com 47 municípios, distribuídos em nove regiões turísticas. Em comparação ao ano passado, o Estado inseriu quatro cidades com vocação turística no documento. O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.


O crescimento dos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.


“O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do turismo.


A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.

Categorização

De acordo com o novo mapa, 17 municípios estão nas categorias A, B e C, que são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. Os demais 30 municípios figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.


Confira os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo do Mato Grosso do Sul:


Região - Município - Categoria

7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Eldorado D

7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Iguatemi D

7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Itaquiraí D

7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Japorã D

7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Naviraí C

Bonito / Serra da Bodoquena Bela Vista D

Bonito / Serra da Bodoquena Bodoquena D

Bonito / Serra da Bodoquena Bonito B

Bonito / Serra da Bodoquena Jardim C

Bonito / Serra da Bodoquena Nioaque D

Bonito / Serra da Bodoquena Porto Murtinho D

Caminho dos Ipês Campo Grande A

Caminho dos Ipês Corguinho D

Caminho dos Ipês Dois Irmãos do Buriti D

Caminho dos Ipês Jaraguari D

Caminho dos Ipês Ribas do Rio Pardo D

Caminho dos Ipês Rio Negro D

Caminho dos Ipês Sidrolândia D

Costa Leste Aparecida do Taboado D

Costa Leste Bataguassu C

Costa Leste Três Lagoas B

Grande Dourados Dourados B

Grande Dourados Fátima do Sul D

Grande Dourados Glória de Dourados D

Grande Dourados Ponta Porã C

Grande Dourados Vicentina E

Pantanal Aquidauana C

Pantanal Corumbá B

Pantanal Ladário D

Pantanal Miranda C

Rota Norte Alcinópolis E

Rota Norte Costa Rica C

Rota Norte Coxim C

Rota Norte Figueirão E

Rota Norte Paraíso das Águas E

Rota Norte Rio Verde de Mato Grosso C

Rota Norte São Gabriel do Oeste D

Rota Norte Sonora D

Vale das Águas Batayporã D

Vale das Águas Ivinhema C

Vale das Águas Jateí D

Vale das Águas Nova Andradina C

Vale das Águas Novo Horizonte do Sul E

Vale das Águas Taquarussu E

Vale do Aporé Cassilândia D

Vale do Aporé Inocência D

Vale do Aporé Paranaíba C
 

 

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