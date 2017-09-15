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Fraca e sem conseguir andar, égua é resgatada de terreno baldio; saiba como ajudar (vídeo)

Acadêmica de zootecnia doa amor e cuidados ao animal

Daniele Valentin

Publicado em 15/09/2017 às 08:30

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Crédito do vídeo: DValentim

Desidratada e infestada de carrapatos, uma égua teve uma nova chance ao ser resgatada de um terreno baldio no Bairro Alto, em Aquidauana. Fraca e impossibilitada de andar por muitos metros, o transporte até o bairro Exposição levou três dias.

Instalada em uma área da Prefeitura, a égua está recebendo amor e cuidados da acadêmica de zootecnia, Evelin Mendes Amorim Severo de 24 anos. A estudante que está no quarto ano de faculdade, explica que o animal ainda precisa passar por muitos procedimentos. “Ontem ela já foi hidratada com soro e tomou vermífugo, mas agora precisa de um carrapaticida e de ração”, explica.

A égua foi encontrada na última segunda-feira (11) em um terreno baldio próximo a igreja Perpétuo Socorro. Sem nem conseguir andar por muitos metros, o transporte foi fracionado e a potra só chegou no Bairro Exposição na manhã de ontem, quinta-feira (14).

“Um funcionário da Prefeitura ajudou no transporte. Ele veio guiando com uma motocicleta, mas como ela não conseguia andar foi amarrada em um pasto e ela termino de chegar na manhã de ontem, enquanto ainda estava fresquinho”, disse.

A acadêmica explica que para conseguir a égua de volta, o verdadeiro dono, que será multado, deverá pagar o valor aplicado na autuação. “Não posso adotá-la porque não tenho espaço, mas vamos cuidar dela para futuramente encontrar um novo dono”, disse.

Se você quiser ajudar a égua com doações ou algum tipo de cuidado pode entrar em contato com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), de Aquidauana, ou entrar em contato com a Evelin no (067) 99124-4406.

 

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