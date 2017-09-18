Ciclovia promete aumentar segurança no trânsito

Diante do número significativo de acidentes de trânsito registrados nos últimos dias em Aquidauana, o vereador Professor Gabriel encaminhou ao executivo municipal proposta de criação de uma ciclovia. A pista específica para ciclistas teria início na Rua Giovani Toscano de Brito, seguindo atá à Vila Bancária e Avenida Mato Grosso do Sul.



A medida tem como objetivo garantir a segurança dos ciclistas e manter a ordem no trânsito. O vereador encaminhou o projeto e solicitou ao prefeito Odilon Alves Ribeiro, ao secretário da planejamento, habitação e urbanismo, Ronaldo Ângelo de Almeida, e ao secretário de trânsito Gilberto Barbosa da Cruz, a realização de estudo e planejamento.