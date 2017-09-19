Motociclista sofre queda em rua cascalhada e é socorrido com suspeita de fratura

Aquidauana
Vítima diz que pneu travou
Um funcionário do frigorífico Buriti de 38 anos sofreu uma queda de motocicleta nesta terça-feira (19). Segundo a vítima, o pneu traseiro travou no cascalho da rua.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima socorrida com escoriações pelo corpo e reclamando de dores na perna direita. Há suspeita de fratura.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS