Motociclista sofre queda em rua cascalhada e é socorrido com suspeita de fratura

Um funcionário do frigorífico Buriti de 38 anos sofreu uma queda de motocicleta nesta terça-feira (19). Segundo a vítima, o pneu traseiro travou no cascalho da rua.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima socorrida com escoriações pelo corpo e reclamando de dores na perna direita. Há suspeita de fratura.