Acessibilidade é tema de encontro que vai até sexta no IFMS de Aquidauana

Teve início nesta quarta-feira, no Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o III Encontro dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napnes). O evento tem como tema "O atendimento às pessoas com deficiência e a garantia do Direito à Educação".



O evento é aberto ao público neste primeiro dia. Às 13h30 foi a abertura oficiale durante à é realizada série de palestras voltadas a temas de acessibilidade e tecnologias assistivas. Às 19h45 haverá mesa redonda com detabes sobre práticas de inclusão, deficiência intelectual, metodologia aplicada e uso de plataformas tecnológicas.



Amanhã e na sexta-feira o evento é restrito a servidores dos dez campi do IFMS. Em geral, estarão presentes os representantes dos Napnes dos dez campi, da coordenadora-geral do Núcleo, Suliane Barros, e outros servidores da reitoria. O evento será encerrado na sexta-feira, 22, com a 2ª Reunião Ordinária dos Napnes.