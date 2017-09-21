Colisão na BR-262 deixa duas vítimas feridas

Uma colisão na BR-262 próximo ao Posto Corrente - trevo que dá acesso a Dois Irmãos do Buriti -, deixou pelo menos duas vítimas feridas na manhã desta quinta-feira (21).

Em princípio, o condutor teria perdido o controle da direção de sua caminhonete e batido contra uma árvore.

Conforme apurado pela reportagem, duas vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto Socorro de Aquidauana.