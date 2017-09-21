Colisão na BR-262 deixa duas vítimas feridas

Posto Correste
Acidente ocorreu próximo ao trevo que dá acesso a Dois Irmãos do Buriti
Uma colisão na BR-262 próximo ao Posto Corrente - trevo que dá acesso a Dois Irmãos do Buriti -, deixou pelo menos duas vítimas feridas na manhã desta quinta-feira (21).
Em princípio, o condutor teria perdido o controle da direção de sua caminhonete e batido contra uma árvore.
Conforme apurado pela reportagem, duas vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto Socorro de Aquidauana.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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