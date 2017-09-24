Marido agride mulher a golpes de facão no Ovídio Costa I

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após ser agredida a golpes de facão pelo marido de 43 anos, no Bairro Ovídio Costa I, em Aquidauana. O crime ocorreu por volta das 8h30 deste domingo (24).

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada via 190 e no local encontrou a vítima ferida. Aos militares a mulher disse que havia sido espancada pelo marido por motivos fúteis e que o mesmo a agrediu com golpes de facão.

As agressões resultaram em cortes no braço lado esquerdo, coxa e barriga, além de hematomas nas costa.

O suspeito do crime foi detido nas imediações do local e o caso foi registrado na 1ª DP de Aquidauana como lesão corporal dolosa – violência doméstica.