Correios oferecem 3% de reajuste para pagamento a partir de janeiro; greve continua

GREVE CORREIOS
Proposta equivale a R$ 29,37 de aumento, diz trabalhadores
Os Correios ofereceram proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2017/2018 com um reajuste de 3%, na última sexta-feira (22). Em contrapartida, o plano de saúde passaria a ser cobrado e antes da proposta passar por assembleia, os trabalhadores se mostram insatisfeitos. A greve continua por tempo indeterminado.
Membros do Sintect (Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana, ressaltam que a data-base é agosto e a proposta é com o pagamento a partir de janeiro.
O reajuste de 3% a partir de janeiro representará 1.75%, que se resume a R$ 29,37 no bolso do trabalhador.
“Eles querem cobram o plano de saúde, que sai em média R$ 200, mas o valor varia para cada trabalhador. Ou seja, eles querem dar um aumento de R$ 29,37 e querem cobrar R$ 200 para o plano. O trabalhador terá que tirar do bolso, em média R$ 170 para manter o plano”, finaliza.
Os Correios aguardam, agora, o resultado dessas assembleias.
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