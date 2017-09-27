Família busca pinscher que sumiu na Vila Cidade Nova

Alguém viu o Rex?
Cãozinho atende pelo nome de Rex
Uma família de Aquidauana procura por “Rex”, um pinscher que desapareceu nesta terça-feira (27), nas imediações do Bairro Vila Cidade Nova, próximo ao mercado Jr. O cãozinho pertence a um idoso.
Um dos netos disse que o avô é muito apegado com o cãozinho. “Meu avô veio em casa e quando abriu a porta do carro, o cachorro do vizinho começou a latir, Rex se assudtou e fugiu correndo”, explica o familiar.
Se alguém encontrou o Rex pode avisar a família pelos telefones 67 9 9204-3310 ou 9 9258-9779.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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