Família busca pinscher que sumiu na Vila Cidade Nova

Uma família de Aquidauana procura por “Rex”, um pinscher que desapareceu nesta terça-feira (27), nas imediações do Bairro Vila Cidade Nova, próximo ao mercado Jr. O cãozinho pertence a um idoso.

Um dos netos disse que o avô é muito apegado com o cãozinho. “Meu avô veio em casa e quando abriu a porta do carro, o cachorro do vizinho começou a latir, Rex se assudtou e fugiu correndo”, explica o familiar.

Se alguém encontrou o Rex pode avisar a família pelos telefones 67 9 9204-3310 ou 9 9258-9779.