Pequeno Rex volta para casa após ajuda de moradora

Achado!
Moradora enviou uma mensagem de WhatsApp aos tutores
Com ajuda de uma moradora o pequeno ‘Rex’ que havia fugido de casa foi encontrado pelo dono na tarde desta quarta-feira (27). A família recebeu uma mensagem no aplicativo Whats App com a informação de que o cãozinho estava na esquina do Mercado Gamarra.
Durante a procura, os tutores avistaram o pequeno Rex na esquina da residência. Ele foi encontrado na Rua Duque de Caxias, Bairro Cidade Nova III, a três quarteirões de onde sumiu.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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