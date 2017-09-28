Pequeno Rex volta para casa após ajuda de moradora

Com ajuda de uma moradora o pequeno ‘Rex’ que havia fugido de casa foi encontrado pelo dono na tarde desta quarta-feira (27). A família recebeu uma mensagem no aplicativo Whats App com a informação de que o cãozinho estava na esquina do Mercado Gamarra.

Durante a procura, os tutores avistaram o pequeno Rex na esquina da residência. Ele foi encontrado na Rua Duque de Caxias, Bairro Cidade Nova III, a três quarteirões de onde sumiu.