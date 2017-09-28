Prefeitura de Aquidauana tem aproximadamente 8 mil contribuintes com dívida ativa

SCPC
Inadimplentes poderão ser negativados após tentativa de acordo
A Prefeitura de Aquidauana tem aproximadamente 8 mil contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, com dívidas ativas. A partir de convênio firmado com a Associação Comercial e Empresarial (Acea), por meio de exigência do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), o município terá acesso ao serviço de proteção de crédito SCPC, podendo negativar inadimplentes após tentativas de negociações.
Para Rita Maluf Haddad, presidente da Acea, o acordo beneficia tanto a Prefeitura quanto a Associação. “A prefeitura fará consultas através do CPF e CNPJ, cada busca garantirá recursos à Associação. Esse convênio garantirá melhoria na estrutura e no financeiro da ACEA, mudanças que são prioridade para a atual gestão”, afirmou.
O secretário de finanças Gustavo Lucarelli explica que o convênio foi uma exigência do Tribunal de Contas. Ele acredita que com a negativação dos devedores, a prefeitura arrecadará recursos perdidos por conta das dívidas ativas.
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