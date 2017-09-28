Sem CNH, rapaz pega moto emprestada para empinar e o dono acaba na polícia

Um jovem de 18 anos foi flagrado pela Polícia Militar empinando uma motocicleta no Bairro Alto, na madrugada desta quinta-feira (28), sem capacete e CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O dono da motocicleta acabou levado à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe que estava em ronda flagrou o jovem na rua Assis Ribeiro, empinando e sem capacete. Durante abordagem, os militares constataram que o rapaz também não possuía CNH.

Questionado, disse que havia pego a moto emprestado de outro rapaz de 20 anos.

A motocicleta foi levado ao Detran e a dupla à delegacia. O caso foi registrado como direção perigosa de veículo na via pública. O dono da moto ainda deve responder por entregar direção de veículo a pessoa não habilitada.

Outro caso

Um jovem de 19 anos também perdeu a motocicleta após ser flagrado realizando manobras radicais no Bairro Santa Terezinha, na noite de ontem. Além da direção perigosa, o autor estava com documento da motocicleta atrasado e o veículo foi recolhido ao pátio do Detran.