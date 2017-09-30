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Bairro Alto

Ladrões arrombam casa e furtam notebook, caixa de cerveja e faca de churrasco

Bandidos quebraram porta dos fundos e saíram pelo portão da frente

Daniele Valentin

Publicado em 30/09/2017 às 13:00

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Uma casa foi arrombada no Bairro Alto nesta sexta-feira (29) em Aquidauana e os bandidos furtaram notebook, faca de churrasco e caixa de cerveja.

Conforme o boletim de ocorrência, a moradora chegou em casa e viu o portão e a porta da frente já estavam abertos. De imediato, a mulher ligou para o marido e perguntou se ele havia deixado o local aberto.

O morador retornou para casa e verificado que a porta da cozinha que fica no fundo havia sido quebrada e os ladrões haviam revirado a residência e a Polícia Militar foi acionada.

Os bandidos levaram uma caixa de cerveja da marca Itaipava, uma faca de churrasco com cabo de madeira e um notebook da marca Lenovo, preto. O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo. 

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