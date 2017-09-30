Torneio de tiro e corrida celebram 75 anos do batalhão Carlos Camisão

Comemorações
Largada da corrida ocorre na Lagoa Comprida
Neste sábado (30) diversas atividades fazem parte da comemoração aos 75 anos de história do 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Entre ações se destacam o torneio de tiro Carlos Camisão e corrida com largada da Lagoa Comprida.
Representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, integrantes do Clube de Tiro e militares do 9º BE Cmb disputaram o título. O campeão do torneio foi Nelson Andrade Quelho, do Clube de Tiro de Aquidauana. O Tenente Coronel Fabio Batista Bogoni, do 9º BE Cmb, ficou com o segundo lugar.
A Corrida com percurso de 5 km, tem categoria livre e a participação é gratuita. A largada ocorre na Lagoas Comprida às 17h, deste sábado (30).
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS