Fiações rompidas são recuperadas e motoristas ‘fora do padrão’ podem ser responsabilizados

Em nota, a assessoria informou que o secretário de Obras Archibald MAC e sua equipe já passaram no local para realizar o levantamento dos estragos e viabilizar o conserto do equipamento.

As fiações do semáforo e telefonia do cruzamento das Ruas Duque de Caxias com Giovani Toscano Brito, no Bairro Alto, em Aquidauana, foram rompidos após passagem de uma caminhão, possivelmente, carregado com carvão. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Aquidauana, a Secretaria de Obras já está ciente do problema e deve reparar os danos, na tarde desta segunda-feira (2).

O documento orienta que os motoristas e usuários mantenham atenção redobrada para evitar acidentes. A assessoria pontua que, constantemente, este problema vem acontecendo, pois muitos caminhões, principalmente os carregados de carvão, trafegam acima do limite de altura da carga pelas ruas causando rompimento de fiação.

O motorista que conduzir veículo fora das medidas e provocar as rupturas poderá ser responsabilizado pelos danos ao patrimônio público, finalizou o documento.

Caso

A passagem de um caminhão no cruzamento das Ruas Duque de Caxias com Giovani Toscano Brito, no Bairro Alto, em Aquidauana rompeu fios de telefone e dos semáforos existentes no local. Risco de acidentes, principalmente, envolvendo motociclistas mobilizou até uma equipe da Polícia Militar na noite de ontem, domingo (1º).

Um morador da região registrou a situação do cruzamento e afirma que somente na noite de ontem, três motociclistas quase se acidentaram em razão dos fios pendurados. “Ligamos para a Energisa, mas disseram que os cabos não eram de responsabilidade deles, depois para Telemont que informou o mesmo. Todos disseram que era responsabilidade da Prefeitura”, relatou.

O problema continua na manhã desta segunda-feira (2) e segundo a Prefeitura Municipal as fiações do semáforo deste cruzamento serão consertados no período da tarde. Vale ressaltar que equipes realizam a manutenção em outros dois pontos, nos cruzamento da Teodoro Rondon com Cândido Mariano e Sete de Setembro com a Duque de Caxias.

Além dos fios de telefone e semáforo, houve rompimento de fios de baixa tensão. Jornal O Pantaneiro entrou em contato com a concessionária de energia, por e-mail, e aguarda retorno.

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