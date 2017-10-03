Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:48

Buscar

Últimas notícias
X

Luto

Professora Tonha será velada na capela da Pax Universal, em Aquidauana

Educadora morreu após duas semanas de tratamento na Santa Casa de Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 03/10/2017 às 13:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O corpo da professora de educação física Maria Antonia Pinheiro Rodrigues, de 47 anos, conhecida carinhosamente como Tonha, deve chegar em Aquidauana logo mais, para ser velado na capela da Pax Universal, a partir das 18h30. De acordo com familiares, o sepultamento está agendado para as 8 horas de amanhã, no cemitério municipal.


Tonha morreu nesta terça-feira (3) após duas semanas internada na Santa Casa de Campo Grande. Ela havia contraído uma bactéria, mas não resistiu ao tratamento. No Facebook, familiares, amigos e alunos fazem homenagens à educadora, que era muito queridas entre todos.

“[...]triste por perder uma grande amiga Maria Antônia Pinheiro Rodrigues, que cumpriu sua grande meta aqui no meio de nós, uma excelente profissional na educação, foi uma grande mãe, filha, amiga, enfim ela foi tudo de bom. Descanse em paz Tonha (sic)”.

“Fala xuxu, Ow lindão, Que cê quer gato? Haa era assim que vc me chamava... E as buzinada na avenida? kkk e eu gritava "Aow prôô" É com esse sorrisão que eu quero me lembrar de vc, e das suas gargalhadas escandalosas, das nossas brincadeiras... Dos seus ensinamentos, por mais que não foi minha professora, criamos um grande vinculo de amizade, na minha fase estudantil... Hoje aquele sorriso que vc causava em mim, vem junto com as boas lembranças, e regado de lágrimas. Por que você? Por que as pessoas de bom coração se vai tão cedo?! Não á resposta que console. Vc se foi, mais deixou o que vc fazia de melhor que era contagiar a todos com a sua felicidade, com a sua espontaneidade, que saudade vou sentir de vc Maria Antonia. Minhas condolências à querida Maria Fernanda, e toda à família! Que falta vai fazer a sua alegria, descanse em paz. #LUTO” publicou um ex-aluno.

Matéria atualizada às 14h45

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo