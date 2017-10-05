Pai vai em escola ver notas de filho e apanha de capacete da ex-mulher

Bairro Guanandy
Idoso sofreu lesões no cotovelo direito e inchaço do lado esquerdo do rosto
Um idoso de 72 anos procurou a Polícia Civil depois de ser agredido pela ex-mulher de 38 anos nesta quarta-feira (4), no Bairro Guanandy, em Aquidauana. O homem teria ido até a escola do filho de 9 anos para ver as notas da criança.
Conforme o boletim de ocorrência, o idoso foi casado com a agressora por 16 anos e há um ano estão separados. Ontem, o pai da criança teria ido até a escola para saber como estavam as notas de seu filho de nove anos.
Porém, ao chegar em frente à sala da criança, a ex-esposa estava saindo e passou a agredir a vítima com um capacete.
O idoso sofreu lesões no cotovelo direito e inchaço do lado esquerdo do rosto.
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