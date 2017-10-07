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Cerca de 800 pessoas participam da Marcha pela Vida

Evento aconteceu nesta manhã, em Aquidauana, como forma de sensibilizar a população em um movimento contra aborto e favorável à vida

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2017 às 13:28

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A região central de Aquidaua foi tomada pela 4ª Marcha Pela Vida na manhã deste sábado. De acordo com estimativa da Polícia Militar, aproximadamente 800 pessoas participaram do evento que teve como objetivo chamar atenção da sociedade e do poder público sobre o aborto provocado, defendendo a não legalização do procedimento no Brasil. 


Segundo Luiz Avelar Fernandes, de 45 anos, um dos organizadores, a concentração foi feita na Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de onde os manifestantes seguiram por 1.300 metros até à Praça dos Estudantes. Na ocasião, também foi lançada a quinta edição da Marcha Pela Vida, prevista para o dia 6 de outubro de 2018.


"O esperado era em torno de mil pessoas, mas vemos que tivemos uma boa aceitação da população em geral, não só de Aquidauana, mas como também de Anastácio. Nosso foco é orientar as pessoas a dizer não ao aborto e sim pela vida", disse Luiz. Ainda durante o evento foi realizado bazar beneficente na Praça dos Estudantes.

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