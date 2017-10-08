Jovem é agredida por três funcionárias de boate no Bairro Alto

Lesão corporal dolosa
Marido tentou defender, mas foi expulso de conveniência
Uma jovem de 22 anos foi agredida em uma conveniência do Bairro Alto, em Aquidauana, por outras três mulheres, que seriam funcionárias de uma boate da cidade. O marido tentou defender a esposa das agressões, mas foi expulso do local. O fato aconteceu na madrugada deste domingo.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma conveniência da Avenida Pantaneta, quando ocorreu um princípio de discussão. O marido tentou defender a jovem, mas foi retirado do local.
Neste momento, a jovem foi agredida por três mulheres, que possivelmente trabalham em uma boate da cidade. A vítima chegou a levar uma garrafada na cabeça, e alega que não teve auxilio da segurança da conveniência e foi socorrida por uma desconhecida.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.
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