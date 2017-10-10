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Emenda

Aquidauana vai receber R$ 500 mil para investimentos na saúde

Valor é resultado de emenda de autoria do deputado Geral Resende

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2017 às 15:18

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O Ministério da Saúde empenhou nesta segunda-feira (09) uma emenda de autoria do deputado federal Geraldo Resende (PSDB) no valor de R$ 500 mil. O recurso será destinado para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde especializadas do município de Aquidauana.


O empenho é a garantia que o Governo Federal vai creditar os recursos viabilizados. “Estamos aguardando ansiosamente o Governo Federal liberar esse recurso e os equipamentos chegarem para o CEM em Aquidauana. Neste momento de profunda crise econômica, ficamos agradecidos e felizes com este empenho viabilizado pelo deputado Geraldo Resende, que vem atender a demanda da nossa saúde municipal e também uma indicação do vereador Nilson Pontim, nosso parceiro na Câmara Municipal que nos ajudou reforçando esse pedido”, destacou o prefeito Odilon Ferraz Alves Ribeiro.


Com o valor assegurado pela emenda, a Administração Municipal vai poder adquirir aparelho de ultrassonografia para o Centro de Especialidades Médicas (CEM), um catarômetro, cadeira e coluna oftalmológicos, um tonômetro, uma mesa cirúrgica elétrica, cadeira de rodas, dentre outros equipamentos.


Para o deputado Geraldo Resende, “garantir recursos para saúde é atender diretamente a população que mais precisa. Em um momento de crise econômica aguda como a atual, não podemos medir esforços para, por meio de recursos federais, atender os anseios da população”, finalizou.

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