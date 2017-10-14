Jovem é levada à delegacia após ser flagrada com cigarro de maconha na bolsa

Uma jovem de 20 anos foi levada à 1ª Delegacia de Polícia Civil após ser flagrada com um cigarro de maconha na bolsa.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Getam (Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas) realizava rondas quando suspeitou das atitudes da jovem.

Durante abordagem e revista em uma bolsa os militares encontraram um cigarro de maconha e encaminharam a jovem à 1ª DP de Aquidauana.

O caso foi registrado como portar drogas, para consumo pessoal.