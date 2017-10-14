Jovem é levada à delegacia após ser flagrada com cigarro de maconha na bolsa

Aquidauana
Abordagem ocorreu em frente a igreja Matriz
Uma jovem de 20 anos foi levada à 1ª Delegacia de Polícia Civil após ser flagrada com um cigarro de maconha na bolsa.
Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Getam (Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas) realizava rondas quando suspeitou das atitudes da jovem.
Durante abordagem e revista em uma bolsa os militares encontraram um cigarro de maconha e encaminharam a jovem à 1ª DP de Aquidauana.
O caso foi registrado como portar drogas, para consumo pessoal.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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