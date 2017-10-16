Maratonista que morreu após queda de árvore pode ter sofrido crise epilética

Tragédia
Familiares de Fernando Luiz Velasques, de 51 anos, que morreu após cair de uma árvore de cerca de 5 metros na tarde de ontem, domingo (15), acreditam que o corredor pode ter desmaiado durante crise epilética. Participante de maratonas, a vítima morava na Vila Eliana e havia ido até a casa de um tio no Bairro Nova Aquidauana para colher tamarindo.
Segundo o boletim de ocorrência, o tio é dono de uma borracharia anexa à residência e teria entrado na casa, enquanto Luiz colhia a fruta no quintal.
Ainda de acordo com o registro policial, momentos depois o tio foi informado pelos netos que Fernando havia caído da árvore.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, levando a vítima para o hospital. Porém, não resistiu e morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer.
Fernando trenava diariamente para participar de maratonas. A próxima da lista seria com percurso Aquidauana/Piraputanga.
Epilepsia
A crise epilética é o principal sintoma da epilepsia. Entretanto, há várias classificações para essas crises. Isso quer dizer que elas acontecem de diferentes maneiras, explica o NeuroKinder.
A mais conhecida da população é a do tipo tônica-clônica, caracterizada pela perda total da consciência, respiração, contração muscular e movimentos espasmódicos. Essa crise dura alguns minutos e é seguida de alguns sintomas, como sono, dores e confusão mental.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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