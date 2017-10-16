Maratonista que morreu após queda de árvore pode ter sofrido crise epilética

Segundo o boletim de ocorrência, o tio é dono de uma borracharia anexa à residência e teria entrado na casa, enquanto Luiz colhia a fruta no quintal.

Familiares de Fernando Luiz Velasques, de 51 anos, que morreu após cair de uma árvore de cerca de 5 metros na tarde de ontem, domingo (15), acreditam que o corredor pode ter desmaiado durante crise epilética. Participante de maratonas, a vítima morava na Vila Eliana e havia ido até a casa de um tio no Bairro Nova Aquidauana para colher tamarindo.

Ainda de acordo com o registro policial, momentos depois o tio foi informado pelos netos que Fernando havia caído da árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, levando a vítima para o hospital. Porém, não resistiu e morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Fernando trenava diariamente para participar de maratonas. A próxima da lista seria com percurso Aquidauana/Piraputanga.

Epilepsia

A crise epilética é o principal sintoma da epilepsia. Entretanto, há várias classificações para essas crises. Isso quer dizer que elas acontecem de diferentes maneiras, explica o NeuroKinder.

A mais conhecida da população é a do tipo tônica-clônica, caracterizada pela perda total da consciência, respiração, contração muscular e movimentos espasmódicos. Essa crise dura alguns minutos e é seguida de alguns sintomas, como sono, dores e confusão mental.