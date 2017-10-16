Paróquia usa parte do dízimo para doar cadeiras a hospital

Aquidauana
Iniciativa é realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição
O padre Tiago Palmeira Machado, da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, está à frente de uma iniciativa que prevê o uso de parte do dízimo arrecadado para benfeitorias à comunidade de Aquidauana. Segundo ele, o objetivo é retribuir de forma justa a todos que promovem doações à igreja católica.
Nesta segunda-feira, ele e um grupo de fiéis estiveram no Hospital Regional Dr. Estácio para doar 50 cadeiras. Os bens foram adquiridos com o dízimo e serão distribuídos aos leitos para que acompanhantes dos enfermos tenham mais conforto. "Esta é uma das primeiras iniciativas que pretendemos realizar", disse.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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