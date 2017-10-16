Paróquia usa parte do dízimo para doar cadeiras a hospital

O padre Tiago Palmeira Machado, da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, está à frente de uma iniciativa que prevê o uso de parte do dízimo arrecadado para benfeitorias à comunidade de Aquidauana. Segundo ele, o objetivo é retribuir de forma justa a todos que promovem doações à igreja católica.



Nesta segunda-feira, ele e um grupo de fiéis estiveram no Hospital Regional Dr. Estácio para doar 50 cadeiras. Os bens foram adquiridos com o dízimo e serão distribuídos aos leitos para que acompanhantes dos enfermos tenham mais conforto. "Esta é uma das primeiras iniciativas que pretendemos realizar", disse.



