Moto bate na traseira de Saveiro e deixa dois rapazes de 19 anos feridos

Acidente entre uma moto Yamaha e um automóvel Saveiro deixou dois jovens de 19 anos feridos na tarde desta quarta-feira, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. As vítimas ocupavam a moto que bateu na traseira do veículo.



Conforme apurado, um homem conduzia o carro pela Rua Oscar Trindade de Barros, quando deu seta para entrar em sua residência. A moto que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e acertou em cheio a traseira do veículo. O piloto sofreu lesão na clavícula, e o passageiro escoriações.



Enquanto recebia atendimento do Corpo de Bombeiros, o piloto disse que outra moto não identificada teria o fechado, fazendo com que ele colidisse no Saveiro. Como ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a moto foi recolhida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).