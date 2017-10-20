Marido espanca e quebra costelas de jovem e a deixa jogada em colchão

Uma jovem de 23 anos sofreu ferimentos na cabeça e fraturas nas costelas após ser espancada pelo marido nesta quinta-feira (19). A vítima estava na Rua Princesa do Sul, próximo a antiga Pista de Motocross, e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima estava deitada em um colchão e foi levada ao pronto socorro do Hospital Regional. A Polícia Militar foi acionada e contatou que a jovem teria sido vítima de violência doméstica e que o suspeito da autoria seria o marido de 34 anos.

Com lesão no rosto, hematomas no abdômen e possíveis fraturas nas costelas, a jovem se queixava de dores no ombro esquerdo.

Com as características do suspeito, a equipe rádio patrulha da PM conseguiu localizar o marido na rodoviária de Aquidauana. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.